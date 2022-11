The Witcher 3, l'update next-gen non sarà una versione a parte: utenti PC temono problemi

Dopo una lunga attesa, abbiamo finalmente scoperto che The Witcher 3 next-gen arriverà a dicembre su PC e console, con gli sviluppatori di CD Projekt RED che hanno lavorato nel corso di questi mesi per introdurre numerose migliorie tecniche al suo già splendido RPG open world.

Alcuni si sono chiesti se la versione PC di questo aggiornamento si concretizzerà con una semplice patch o con la distribuzione di una nuova applicazione dedicata al gioco. A fare chiarezza è la stessa CD Projekt RED, che in un messaggio pubblicato su Twitter ha precisato che "su PC si aggiornerà automaticamente". Dunque chi già possiede il titolo sulla propria piattaforma di riferimento su PC dovrà scariare ed installare la futura patch ed avviare il client che ha sempre utilizzato sino ad oggi per usufruire di tutte le novità.

Una notizia che non ha fatto tutti felici, dal momento che alcuni utenti si dicono preoccupati da alcuni problemi che potrebbero sorgere una volta che l'update sarà distribuito. Si temono, in particolare, potenziali problematiche con le prestazioni e di compatibilità con le numerosissime mod esistenti per l'RPG, mentre alcuni vorrebbero che la versione attuale venisse preservata per "motivi di archiviazione".

"Potrebbe causare potenziali problemi e, essendo l'unica versione, non ci sarebbe modo di tornare alla versione precedente in cui tali problemi non esistevano. Questo è successo con Resident Evil 2 su PC e alla fine Capcom ha permesso alle persone di scegliere di giocare alla versione precedente se lo desideravano", ha ricordato un utente ResetEra facendo riferimento ai problemi sorti con l'aggiornamento next-gen di Resident Evil 2.

Al momento non ci sono evidenze che suggeriscono che tali problematiche debbano necessariamente verificarsi, e confidiamo che l'aggiornamento confezionato dal team di sviluppo sia perfettamente compatibile con la build attuale del gioco.