The Witcher 3: l'upgrade per PS5, Xbox Series X e PC ha una finestra di lancio

A poche ore dalla pubblicazione della roadmap di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt, uno degli sviluppatori di CD Projekt RED ha diffuso maggiori dettagli in merito all'upgrade per console di nuova generazione del titolo con protagonista Geralt di Rivia.

A fare l'annuncio tramite il proprio account Twitter ufficiale è stato Radek Grabowski, ovvero il Lead PR Manager di CD Projekt RED. Nel messaggio pubblicato sui social, infatti, lo sviluppatore ha confermato che l'aggiornamento del terzo capitolo del gioco di ruolo arriverà nella seconda metà dell'anno corrente e sarà completamente gratuito per coloro i quali possiedono una copia del gioco fisica o digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC. Purtroppo non sappiamo nel dettaglio quali saranno le migliorie in arrivo con questo upgrade, ma presumiamo non si tratti solo di un potenziamento sul versante della risoluzione e del framerate e che il team di sviluppo concentri le proprie forze anche al supporto dei velocissimi SSD e del DualSense di PlayStation 5.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'aggiornamento in questione, vi ricordiamo che le ultime dichiarazioni dell'azienda polacca potrebbero lasciar intuire che il multiplayer di Cyberpunk 2077 sia stato cancellato.