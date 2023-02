The Witcher 3 usa la mod Vaginas for Everyone ma l'autore non ne sapeva proprio nulla

Nei giorni scorsi, Kotaku ha portato alla luce la presenza di texture di genitali femminili in The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, queste texture, afferma CD Projekt RED, sono finite nel gioco per errore e presto verranno rimosse con una patch. Ma non è finita qui...

In queste ore è emerso che CD Projekt RED ha utilizzato alcune mod create dalla community e tra loro anche Vaginas for Everyone, una mod disponibile su Nexus Mods da molto tempo e che a quanto pare è stata "presa in prestito" dal team polacco senza che il suo autore ne sapesse nulla.

Raggiunto da Kotaku, l'autore della mod ribadisce come il suo lavoro sia stato usato senza permesso, CD Projekt RED non lo ha mai contattato, il modder non sapeva nulla e non ha mai dato il suo consenso per l'utilizzo della mod Vaginas for Everyone in una versione commerciale di The Witcher 3 Wild Hunt.

CD Projek da parte sua ha già annunciato che rimuoverà la mod vagina da The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, il contenuto sarebbe finito nel gioco "per errore" e si sta già lavorano per rimuovere questo contenuto. Nel frattempo, il team pubblicherà presto una nuova patch di The Witcher 3 per risolvere i bug emersi con l'aggiornamento 4.1 pubblicato a inizio febbraio.