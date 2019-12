The Witcher 3 è il più venduto sia su Steam che su GOG: merito della serie Netflix?

Sono molti i negozi digitali che stanno conducendo dei saldi in occasione delle festività natalizie: tra questi ci sono anche Steam e GOG, sicuramente tra i più famosi ed utilizzati su PC.

Spulciando le classifiche dei giochi più venduti delle due piattaforme non possiamo fare a meno di notare che sono entrambe dominate da The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition, versione proposta a 14,99 euro e comprensiva di gioco ed espansioni. Il GDR di CD Projekt RED occupa le posizioni alte delle classifiche di vendita da diversi anni ormai, specialmente durante i periodi promozionali, ma questo dominio assoluto sembra essere legato al successo della serie televisiva Netflix con Henry Cavill.

Su Steam, The Witcher 3 è riuscito a mettersi dietro due novità (per la piattaforma) come Red Dead Redemption 2 e Halo The Master Chief Collection, oltre a Sekiro: Shadows Die Twice, vincitore del premio GOTY ai Game Awards 2019, e Star Wars Jedi: Fallen Order. Su GOG sono stati battuti, tra gli altri, il preordine digitale di Cyperpunk 2077 e Disco Elysium, miglior indie dell'anno ai già citati Game Awards.

È probabile che la serie Netflix stia invogliando molte persone ad immergersi nel mondo dello strigo per la prima volta, anche se è basata sui romanzi e non sulla serie videoludica. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, ha anche dato il pretesto a molti fan di lunga data di tornare sul gioco: immediatamente dopo il lancio della serie TV, infatti, sono aumentati i giocatori attivi su The Witcher 3.