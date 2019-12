The Witcher 3: la prima versione della conversione su Switch girava a 10 FPS

Sebbene in molti sostenevano l'impossibilità di portare un titolo come The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch, CD Projekt Red e Sabre Interactive sono riusciti nell'impresa di realizzare un'ottima conversione. Tuttavia, lo sviluppo ha attraversato sfide davvero impegnative.

Parlando con i colleghi di GamesBeat infatti, il CEO di Sabre Interactive Matthew Karch ha raccontato le fasi più difficili del porting di The Witcher 3 su Switch. La build iniziale girava infatti a soli 10 FPS sulla console e utilizzava molta più memoria di quella disponibile. Inoltre la dimensione su disco occupava più di 50 GB. Non potendo intervenire con tagli troppo drastici sul numero di elementi e di NPC, il team ha dovuto trovare metodi più creativi, concentrando gli sforzi sulle ombre e sulla vegetazione per migliorare le prestazioni.

Una delle sfide più impegnative, secondo Karch, è stata quella relativa al modo in cui il motore grafico calcolava le ombre del sole, ritenuta proibitiva per la Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno quindi cambiato completamente le regole, combinando un mix di ombre statiche, ombre dinamiche e illuminazione terrestre, il tutto per ottenere un risultato simile a quello delle console più performanti. Anche l'algoritmo per la generazione e per il rendering dell'erba è stato completamente riscritto.

Il risultato finale ha degli aspetti eccezionali se si considera il punto di partenza. Intanto, le vendite di The Witcher 3 per Switch sono in linea con le aspettative degli sviluppatori. The Witcher 3 Wild Hunt arriverà poi su Xbox Game Pass.