The Witcher 3: la versione fisica per PS5 e Xbox Series X confermata da CD Projekt

Nei giorni scorsi, un leak ad opera di Insider Gaming ha anticipato l'arrivo di una versione retail di The Witcher 3 Complete Edition, l'edizione aggiornata dell'action-RPG di CD Projekt RED per le console di nuova generazione. La casa polacca ha confermato quanto trapelato, ed ha diffuso alcune informazioni preliminari sui contenuti.

Rivolgendosi direttamente a Insider Gaming, CD Projekt ha confermato l'arrivo di The Witcher 3 Complete Edition in formato fisico per il mese di gennaio. La compagnia ha fornito anche una panoramica di ciò che i giocatori si potranno aspettare da questa versione del gioco:

"CD Projekt Red ha in programma l'uscita fisica di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per la fine di gennaio 2023. Sarà disponibile sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X. La confezione includerà un disco contenente il gioco base e le espansioni Hearts of Stone & Blood e Wine. Anche tutti i DLC e gli aggiornamenti ufficiali rilasciati negli ultimi sette anni da CD Projekt Red faranno parte di questo set, incluso l'aggiornamento gratuito di nuova generazione, con dozzine di miglioramenti visivi, prestazionali e tecnici (incluso il supporto del ray tracing, tempi di caricamento più rapidi su console, una varietà di mod integrate nell'esperienza e molto altro). La custodia conterrà solo il suddetto disco. Il prezzo e la disponibilità sono determinati dai rivenditori in ciascun territorio". CD Projekt Red mantiene ancora il silenzio su prezzo e data di lancio, anche se secondo il report di Insider Gaming, il gioco costerà tra $30 e $35 e arriverà il 26 gennaio.

Recentemente il doppiatore di Geralt nella serie videoludica ha criticato The Witcher di Netflix per essersi distanziato eccessivamente dal materiale di origine.