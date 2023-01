The Witcher 3: la versione fisica PS5 e Xbox Series X esce questo mese per un leak

The Witcher 3 Wild Hunt è uscito lo scorso mese di dicembre su PS5 e Xbox Series X/S, solamente in formato digitale, il gioco di CD Projekt RED si appresta però a vedere la luce anche in versione fisica per le console di attuale generazione (ad eccezione di Xbox Series S). Quando? Molto presto.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, il lancio della versione fisica di The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X sarebbe fissato per il 26 gennaio, questa edizione Complete Edition include il gioco con tutti gli aggiornamenti, i contenuti ispirati alla serie Netflix e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, inoltre sono inclusi anche alcuni bonus fisici tra cui un compendio, adesivi e una mappa.

Stando ai listini di rivenditori e distributori polacchi, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per PS5 e Xbox Series X avrà un prezzo di listino di 34.99 dollari, 29.99 sterline in Gran Bretagna e presumibilmente 29.99 euro in Europa, sebbene il prezzo per il nostro continente non sia ancora stato confermato.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Witcher 3 per PlayStation 5 con analisi tecnica delle novità introdotte, tra cui il Ray-Tracing e il Photo Mode.