The Witcher 3: la versione next-gen a confronto con l'originale in video

Dopo aver già avuto modo di osservare le migliorie grafiche tramite una carrellata di immagini comparative, il canale YouTube Cycu1 ci mette a disposizione un video confronto tra l'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt e la versione originale dello sterminato ruolistico open world di CD Projekt RED.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci mostra prima in modo separato alcune sequenze di gameplay di The Witcher 3, tratte sia dall'upgrade next-gen che dall'edizione che tutti abbiamo imparato a conoscere sin dal 2015. In seguito viene effettuata una comparazione side by side ed un confronto diretto tramite slide. In questo modo è possibile farsi un'idea più concreta di quanto è cambiato il comparto grafico del gioco e di cosa possiamo aspettarci in vista del lancio dell'update next-gen fissato al 14 dicembre, previsto su PC e console PlayStation e Xbox.

Il video contribuisce a evidenziare le principali migliorie grafiche, tra cui un sistema di illuminazione più avanzato, una vegetazione decisamente più folta e dettagliata, texture di qualità superiore e draw distance più elevata. L'aggiornamento includerà altre novità tra cui Photo Mode, supporto a Ray Tracing, AMD FSR 2.0 e altro ancora.

Lasciandovi alla visione, vi rimandiamo al nostra Speciale dedicato all'upgrade next-gen di The Witcher 3, che sicuramente convincerà tanti giocatori ad iniziare per la prima volta il viaggio di Geralt ed altri a rivivere ancora una volta le gesta dello Strigo.