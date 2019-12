Geralt e Ciri di The Witcher 3 a confronto con i personaggi delle serie TV

Mettiamo a confronto in un video speciale i Geralt di Rivia e Ciri visti nei titoli CD Projekt RED e quelli visti in TV nelle due serie realizzate nel 2002 e nel 2019.

Attualmente infatti, oltre ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, è possibile ammirare i due personaggi non solo nei tre videogiochi e relative espansioni, ma anche in due diverse serie TV. Non è stata Netflix ad essere la prima a decidere di trasformare le avventure di Geralt e soci in un telefilm, ma un'azienda polacca che nel lontano 2002 ha portato nel proprio paese la serie intitolata The Hexer. Nel video che vi proponiamo oggi è quindi possibile confrontare direttamente le tre diverse versioni viste nel corso degli ultimi anni dello Strigo e della giovane Ciri, entrambi personaggi che ricoprono un ruolo chiave nelle vicende narrate.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che in concomitanza con il debutto della serie TV con protagonista Henry Cavill su Netflix il numero di giocatori su Steam di The Witcher 3: Wild Hunt ha raggiunto cifre da record, superando persino quelle registrate in occasione del lancio del gioco.

Avete già dato un'occhiata alla mod che porta Henry Cavill e Anya Chalotra della serie Netflix in The Witcher 3?