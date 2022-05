The Witcher 3: volete giocare i contenuti tagliati? Una mod li riattiva con nuove funzioni

Con il sempre più imminente traguardo delle 50 milioni di copie vendute di The Witcher 3, la scena dei modder continua ad arricchire l'esperienza ludica del capolavoro ruolistico di CD Projekt confezionando una patch fan made che riattiva i contenuti tagliati e ripristina funzioni segrete.

L'artefice di questo progetto, lo sviluppatore indipendente Tinnaib, ha ripristinato le porzioni di codice inattive legate a funzionalità, contenuti ed elementi di gameplay realizzati in origine da CD Projekt ma che, per una ragione o per l'altra, non videro mai la luce nella versione di lancio e nelle patch post-lancio dell'ultima avventura ruolistica di Geralt di Rivia.

Il pacchetto confezionato dall'utente di NexusMods comprende un indicatore del meteo, un orologio che gestisce il ciclo giorno-notte suddividendolo in 24 ore "virtuali" e delle icone specifiche per le creature e i mostri visualizzati sulla minimappa.

Non meno interessante è poi la funzione riattivata del "Buffed Monster Tracker", un indicatore dinamico che si attiva nel corso dei combattimenti per mostrare i nemici che hanno subito dei buff di stato. L'espansione fan made di Tinnaib può essere scaricata gratuitamente sulle pagine di NexusMods da tutti coloro che possiedono una copia di The Witcher 3 su PC. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su The Witcher e il riassunto della saga di Geralt di Rivia.