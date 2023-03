The Witcher 3 vs Cyberpunk 2077: chi ha venduto di più tra i due giochi di CD Projekt?

No, state tranquilli, non vogliamo in alcun modo confrontare The Witcher 3 Wild Hunt con Cyberpunk 2077 dal momento che si tratta di due videogiochi molto diversi tra loro e assolutamente impossibili da paragonare. Vogliamo però fare un confronto tra le vendite dei due titoli targati CD Projekt RED.

Quanto ha venduto The Witcher 3 Wild Hunt?

Uscito a maggio 2015 su PC, PS4 e Xbox One, The Witcher 3 Wild Hunt è uscito in seguito anche su Nintendo Switch e in edizione Game of the Year Edition con incluse le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. In totale, tutte le versioni di The Witcher 3 hanno venduto oltre 40 milioni di copie, un bel salto avanti rispetto alle 2.20 milioni di The Witcher II Assassins of Kings e alle 1.1 milioni del primo The Witcher, uscito nel 2007.

Quanto ha venduto Cyberpunk 2077?

Al lancio nel dicembre 2020, Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie per poi rallentare la sua corsa a causa dei numerosi problemi tecnici e delle recensioni negative che hanno inevitabilmente danneggiato le vendite nei mesi successivi al debutto. CD Projekt RED ha però continuato a supportare il gioco con aggiornamenti gratuiti e patch correttive, migliorando così la situazione, tanto che nel 2022 le vendite di Cyberpunk 2077 sono cresciute fino a superare quota 20 milioni di unità distribuite.

Chi ha venduto di più tra Cyberpunk 2077 e The Witcher 3?

In base ai dati diffusi dallo studio polacco, The Witcher 3 ha venduto circa il doppio di Cyberpunk 2077 diventando ad oggi il gioco più venduto in assoluto nella storia di CD Projekt RED. Tuttavia, le vendite di The Witcher III coprono un lasso di tempo di sette anni, al contrario le venti milioni di copie di Cyberpunk 2077 sono state distribuite in meno di due anni.

Difficile dire se Cyberpunk 2077 riuscirà a raggiungere i numeri di The Witcher 3 Wild Hunt nei prossimi anni: secondo voi, è un obiettivo alla portata? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.