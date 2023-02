The Witcher 3 vs Cyberpunk 2077: quale gioco di CD Projek RED ha la mappa più grande?

The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077 sono tra gli Action/RPG più popolari e giocati degli ultimi anni, frutto degli sforzi di CD Projekt RED che, in tempi più recenti, ha pubblicato anche le versioni next-gen di entrambi i suoi titoli.

Lo sbarco in versione aggiornata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che su PC, ha donato rinnovata popolare alle avventure di Geralt di Rivia e di V, permettendo a molti giocatori di riscoprirle nelle loro forme migliori. Trattandosi di Action/RPG piuttosto ampi e corposi, vi siete mai chiesti chi tra The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 ha la mappa più grande?

Ebbene, ad uscire vincitore da quel particolare confronto è il terzo capitolo di The Witcher, la cui mappa vanta una dimensione pari a 135 chilometri quadrati. Ciò rende il titolo CD Projekt RED come uno dei giochi di ruolo più ampi di sempre in termini di ambientazione, un mondo sconfinato ricco di scenari da esplorare e missioni sia principali che secondarie da affrontare. Cyberpunk 2077 non è in ogni caso troppo più "piccolo" dato che la sua mappa dovrebbe estendersi sui 106 chilometri quadrati. A differenza dell'ultima avventura dello Strigo, va detto che la Night City che fa da sfondo alle vicende del gioco appare più densa e dotata di un world building più complesso, rendendo in questo modo la mappa di Cyberpunk 2077 ricca ed interessante proprio come quella offerta dal "collega".

Intanto The Witcher 3 Next-Gen ha ricevuto una nuova patch che ha migliorato le prestazioni del gioco ed introdotto un rinnovato Ray Tracing su PC. Si attende anche l'enorme DLC della storia di V: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà l'espansione più grande della storia di CD Projekt RED, ed è pronto a dimostrarlo nel corso del 2023.