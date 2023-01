The Witcher 3 vs Cyberpunk 2077: qual è il miglior gioco di CD Projekt RED?

Il rapporto che lega CD Projekt RED ai videogiochi di ruolo affonda radici negli anni ‘90, quando l’azienda si occupò di adattare per il pubblico polacco classici come i primi Baldur’s Gate e Planescape Torment. Oggi, seppur con le dovute differenze, quel legame è più forte che mai e a dimostrarlo sono opere come The Witcher e Cyberpunk 2077.

Pregi e difetti di The Witcher 3 Wild Hunt

Da un lato abbiamo la serie di giochi fantasy incentrata suderivata dal ciclo di opere letterarie ideate da, mentre dall’altro un’esperienza futuristica estremamente ambiziosa e ispirata all'omonimo gioco da tavolo firmato. Inutile dire che entrambe le produzioni hanno molte differenze e punti in comune, ma qual è la migliore? Ad ascoltarel'ultima avventura di Geralt sembra dominare, con un'altissima media di 93 a fronte di un 86 raggiunto dalla versione PC (la migliore al momento del lancio) del viaggio di, ma siete d'accordo con queste medie? Dite la vostra su, dopo aver analizzato pregi e difetti di entrambi i giochi:

The Witcher 3 Wild Hunt è considerato il punto più alto raggiunto dalle avventure videoludiche dello Strigo, soprattutto per quanto riguarda la densità di contenuti e la cura straordinaria riposta nella caratterizzazione dei personaggi, nella stesura dei dialoghi e nello sviluppo delle quest principali e secondarie. Sono proprio questi aspetti legati alla sfera narrativa che, ancora oggi, permettono di soprassedere ai limiti di un gameplay più ritmato ma poco evoluto rispetto a quanto visto nel capitolo precedente, così come di chiudere un occhio davanti alle carenze dei nemici dovute a una gestione semplicistica dell’intelligenza artificiale.

Pregi e difetti di Cyberpunk 2077

Il lancio disastroso che ha interessato (prevalentemente) le console old-gen non ha messo in ombra le virtù di Cyberpunk 2077 e di Night City, la metropoli che fa da sfondo a quest’opera discussa e ricca di innesti cibernetici che riflettono luci al neon. Anche in questo caso parliamo infatti di un GDR dalla sceneggiatura degna di lode, nonché incorniciata da un’estetica fuori dal comune che, unita alla visuale in soggettiva, regala picchi di immersività senza eguali. I problemi tecnici che hanno afflitto la produzione hanno inizialmente offuscato le qualità del gioco, ma i continui aggiustamenti di CD Projekt RED e, soprattutto, l'avvento delle versioni native PS5 e Xbox Series X/S hanno permesso ai giocatori di poter riscoprire Cyberpunk 2077 al massimo della forma.

In conclusione, nel caso voleste approfondire gli aspetti dei giochi presi in esame, non perdetevi la recensione di The Witcher 3 Wild Hunt e il nostro speciale su Cyberpunk 2007 next-gen incentrato sull'edizione PS5.