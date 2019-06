The Witcher 3: Wild Hunt annunciato per Nintendo Switch!

Alla fine, le indiscrezioni dei giorni scorsi si sono rivelate veritiere! Durante il Nintendo Direct E3 2019 in onda mentre vi scriviamo, CD Projekt RED ha davvero annunciato The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per Nintendo Switch. Il lancio risulta essere previsto nel corso del 2019, in una data non ancora precisata.

Per l'occasione, è stato proiettato un breve trailer che ci mostra un piccolo assaggio del comparto tecnico di questa nuova edizione del gioco, giudicata da Digital Foundry davvero difficile da realizzare. Potete ammirarlo in cima a questa notizia. Dal momento che si fregia della dicitura Complete Edition, ci aspettiamo l'inclusione delle due espansioni pubblicate dopo il lancio originario, Hearts of Stone e Blood & Wine.

The Witcher 3: Wild Hunt, ricordiamo, è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.