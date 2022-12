The Witcher 3 Wild Hunt arriva su PS5 e Xbox Series X/S: come gira? Lo abbiamo provato

The Witcher 3 Wild Hunt debutta su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con un aggiornamento che aggiunge il Ray Tracing, il Photo Mode e tante altre novità. Come gira l'Update Next Gen e quali migliorie porta in dote la versione attualizzata dell'odissea GDR dello Strigo?

Bastano davvero poche ore di gioco per accorgersi che il lavoro svolto da CD Projekt per 'rifare il look' all'avventura fantasy di Geralt di Rivia non si limita al mero restyling grafico ma va ben oltre: l'impatto delle nuove texture e dell'illuminazione gestita in Ray Tracing è davvero notevole, come pure gli interventi di 'modernizzazione ludica' che abbracciano il sistema di combattimento, la visuale e la fruizione della mappa.

La software house polacca, di conseguenza, non si è limitata al 'semplice compitino' ma ha fatto leva sulla passione della community, e tratto spunto dal lavoro dei modder, per svecchiare le meccaniche di gameplay più obsolete e restiture a schermo un'esperienza ancora più immersiva e 'personale', con due modalità grafiche (Quality e Performance) che rispondono perfettamente alle esigenze di un pubblico desideroso di cimentarsi in combattimenti fluidi e, al tempo stesso, esplorare ambientazioni incredibilmente dettagliate.

Per approfondire ulteriormente i temi affrontati nel video speciale che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a sviscerare ogni dettaglio sull'Update Next Gen dell'avventura ruolistica di CD Projekt leggendo la nostra recensione di The Witcher 3 su PS5 tra Ray Tracing e tante novità.