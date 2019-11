The Witcher 3 Wild Hunt arriva su Xbox Game Pass a dicembre

CD Projekt RED annuncia che The Witcher 3 Wild Hunt sarà presto disponibile su Xbox Game Pass a partire da dicembre. Gli abbonati ai piani Console e Ultimate potranno scaricare il gioco a nessun costo aggiuntivo. Questa offerta include oltre 100 ore di avventura in Wild Hunt, oltre ai 16 DLC gratuiti.

Vincitore di 800 premi, inclusi oltre 250 premi come Game of the Year, The Witcher 3: Wild Hunt è un’avventura a mondo aperto, con una storia emozionante e intensa ambientata in un universo dark fantasy. Tu sei Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mercenario. A tua disposizione hai gli strumenti del mestiere: spade affilate, pozioni letali, balestre e potenti magie. Preparati ad attraversare a tuo piacimento un continente devastato dalla guerra e infestato da mostri. Il tuo contratto attuale? Trovare una ragazza oggetto di una profezia, un’arma vivente in grado di alterare la forma del mondo.

La versione Xbox One di The Witcher 3 Wild Hunt si unirà alla libreria Xbox Game Pass il 19 dicembre 2019. Il titolo è disponibile per l’acquisto ora in versione fisica e digitale su PC, Xbox One, PlayStation 4, e Nintendo Switch.