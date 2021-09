The Witcher 3 Wild Hunt: come gira su PlayStation 5?

The Witcher 3 Wild Hunt è uscito originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel 2015, rivelandosi uno dei titoli più amati e rappresentativi dell'ottava generazione di console. Il capolavoro firmato CD Projekt RED ha fatto il suo esordio anche su Nintendo Switch nell'ottobre del 2019.

Le avventure di Geralt di Rivia sono giocabili anche sui sistemi next-gen di Sony e Microsoft. A tal proposito, come gira The Witcher 3 su PlayStation 5? Anzitutto è bene fare una importante premessa: l'upgrade PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 arriverà entro la fine del 2021. Non sono ancora chiari tutti i dettagli tecnici della versione PS5 del gioco, ma si sa per certo che avrà il supporto al ray tracing e caricamenti assai più rapidi, oltre a un possibile supporto a tutte le funzioni del DualSense.



In attesa di ulteriori dettagli sull'upgrade da parte di CD Projekt RED è comunque possibile giocare The Witcher 3 su PS5 in retrocompatibilità con risoluzione 4K e 30fps stabili. Un risultato soddisfacente e che porta alla massima espressione l'esperienza offerta dall'amatissimo classico dello studio polacco, che promette di raggiungere risultati ancora più impressionanti una volta che l'upgrade ufficiale per next-gen sarà disponibile. Sapete invece quanti anni ha Geralt di Rivia in The Witcher 3?