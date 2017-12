The Witcher 3 Wild Hunt a confronto su Playstation 4 Pro e Xbox One X

ha da poco ricevuto la patch per il supporto a, è dunque arrivato il momento di confrontare le caratteristiche tecniche e le performance con la versione

Sulla nuova console dell'azienda di Redmond è possibile scegliere fra due modalità grafiche, la prima permette di giocare in 4K a 30 fps e include migliori ombre, texture più definite grazie ai migliori filtri anasitropici, e l'occlusione ambientale.



La seconda è dedicata agli utenti che prediligono un framerate più elevato ed offre la possibilità di giocare fino a 60fps con qualche incertezza che si verifica sopratutto nelle zone più affollate, probabilmente a causa dello stress che l'engine pone sulla CPU, con risoluzione dinamica che varia fra i 1080p e i 4K a seconda del carico di lavoro del motore grafico su CPU e GPU. Si tratta in ogni caso di un buon lavoro di ottimizzazione che sfrutta la maggior potenza di Xbox One X e restituisce agli utenti anche la possibilità di scegliere un frame rate migliore, invece che la massima risoluzione, il che, sopratutto per chi ha un pannello a 1080p, è sempre un'ottima notizia.



Come sottolineato nell'analisi, la versione Xbox One X "è senza dubbio una spanna sopra" la versione PS4 Pro. Ricordiamo ai lettori che, a differenza di Xbox One X, la console mid-gen di Sony non presenta ancora il supporto all'HDR, CD Projekt ha tuttavia confermato di essere al lavoro per l'introduzione della feature.