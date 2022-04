The Witcher 3 Wild Hunt: che cos'è la Caccia Selvaggia?

The Witcher 3: Wild Hunt ha concluso la trilogia videoludica dedicata allo strigo della Scuola del Lupo, Geralt di Rivia. Nel terzo capitolo sviluppato da CD Projekt RED ad interpretare i ruoli di villain sono i membri della Caccia Selvaggia, un temibile gruppo di guerrieri in armature nere: cosa rappresenta davvero questa organizzazione?

La Caccia Selvaggia è composta da sei individui: Eredin Bréacc Glass, il leader del gruppo, Imlerith, Caranthir, Nithral, Ge'els e Voleth Meir, tutti appartenenti alla razza elfica, e più specificatamente agli Aen Elle. Gli elfi Aen Elle non vivono nel Continente, bensì in un altro mondo dove hanno costruito la capitale di Tir nà la: qui governa e vive Auberon Muircetach, il Re degli elfi. La formazione dei Cavalieri Rossi (la Caccia Selvaggia) è da legare ad uno specifico bisogno degli Aen Elle: la ricerca e la conseguente schiavizzazione di esseri umani, scomparsi dal nuovo mondo degli elfi poiché completamente sterminati.

Per questo motivo il compito della squadra di Eredin molto spesso li porta sul loro pianeta originario, lo stesso della avventure di The Witcher, dove ancora sopravvivono molti individui umani. In attesa della nuova saga di The Witcher, ecco che dopo diversi anni è stato scoperto un nuovo easter egg in The Witcher 3.