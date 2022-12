The Witcher 3 Wild Hunt: guida alle migliori armi di Geralt

Dopo una lunga attesa, l’update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, e sono in molti ad aver colto l’occasione per giocare (o rigiocare) il capolavoro di CD Projekt Red.

Nel gioco vestirete i panni dello strigo Geralt di Rivia, un mutante che si dedica alla caccia di mostri e strane creature per professione. Per farlo, il protagonista porta sempre con sé due spade di materiali differenti: una d'acciaio, per combattere contro gli esseri umani che dovessero ostacolarlo, e una d'argento, per uccidere bestie mostruose. I combattimenti all'arma bianca rappresentano dunque una delle componenti fondamentali del gioco: scoprite quindi quali sono le migliori armi di The Witcher 3, per farvi trovare sempre preparati davanti ad ogni sfida.

Spada del Lupo

Questa spada, utilizzabile a partire dal livello 13, fornisce diversi bonus: aumenta la potenza dei segni, il vigore massimo, e l'esperienza ottenuta sconfiggendo i mostri. Inoltre, conferisce una certa probabilità di infliggere sanguinamento ai nemici colpiti. Per costruire quest'arma dovrete prima recuperare il relativo schema nei pressi di Kaer Morhen. Ciascuna delle versioni successive di quest'arma potenzia i bonus che conferisce, rappresentando sempre un'esperienza piuttosto bilanciata.

Spada del Lupo Migliorata - La versione migliorata di questa spada può essere creata recuperando il relativo progetto al Nido del Corvo, e può essere utilizzata dal livello 21 in poi.

Spada Superiore del Lupo - la terza versione della Spada del Lupo, disponibile dal livello 29, può essere costruita dopo aver ottenuto lo schema ad Ard Skellig.

Spada del Lupo Definitiva - lo schema per la versione finale si trova a sud di Velen, e può essere utilizzata dopo aver raggiunto il livello 34.

Spade del Grifone

In questo caso si tratta di un set di due spade, il cui schema si può recuperare a Velen. Queste armi, che possono essere usate dal livello 17, aumentano grandemente la potenza dei segni, oltre ad incrementare la quantità di esperienza ottenuta in combattimento. Si tratta dunque di spade ottime per un combattimento incentrato sull'uso della magia.

Spade del Grifone Migliorate - la versione migliorata di queste armi è disponibile a partire dal livello 18. Lo schema per la spada d'argento si trova a sud-est di Velen, mentre per recuperare quello per la spada d'acciaio dovrete dirigervi ad ovest.

Spade Superiori del Grifone - una volta raggiunto il livello 26 potrete utilizzare questa versione. Lo schema per quella d'argento si trova in una caverna ad Elverum, nei pressi di Ard Skellig, mentre lo schema per quella d'acciaio è ad An Skellig.

Spade del Grifone Definitive - forma finale delle due spade, disponibile dal livello 34. Per trovare gli schemi dirigetevi ad est delle rovine di Boxholm, ad Ard Skellig (spada d'acciaio), e alla torre del Lago di Fornhala (spada d'argento).

Oltre a questi due set migliorabili, che sono tra i migliori nella loro categoria, è possibile annoverare altre quattro spade che non hanno versioni avanzate, ma rientrano indiscutibilmente tra le armi più potenti dell'intero gioco. Qui sotto le trovate ordinate in base al livello necessario per poterle utilizzare.

Spada d'Argento della Vipera

Questa lama bianca è disponibile al livello 31, e richiede uno schema che può essere trovato a Hindarsfjall o a Faroe, nella regione di Skellige. Si tratta di un'arma in grado di infliggere una quantità di danni compresa tra 369 e 451 e causare danni critici aggiuntivi. Inoltre, aumenta l'esperienza ottenuta uccidendo i mostri.

Spada d'Argento dell'Arpia

Quest'arma, disponibile dal livello 37, è in grado di infliggere tra i 427 e i 523 danni con ogni colpo, e conferisce una certa probabilità di causare sanguinamento. Per costruirla dovrete recuperare il relativo schema a Velen.

Spada d'acciaio di Beann'shie

Questa spada può essere utilizzata solo a partire dal livello 44, ma è in grado di infliggere ingenti danni (compresi tra 451 e 529) oltre a congelare gli avversari colpiti e potenziare gli effetti del segno Aard. Il relativo schema si trova a Hindarsfjall, nell'arcipelago delle isole Skellige.

Spada d'acciaio dell'Unicorno

Prima di poterla usare dovrete raggiungere il livello 46, ma lo sforzo sarà ripagato: la spada dell'Unicorno infligge tra i 360 e i 400 danni ad ogni colpo, oltre a potenziare il segno Aard e causare sanguinamento. Per crearla dovrete trovare lo schema nei pressi di Kaer Morhen.

Se siete tra coloro che hanno scoperto per la prima volta questo titolo, vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi per i nuovi giocatori di The Witcher 3.