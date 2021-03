The Witcher 3 Wild Hunt è legato a The Witcher 2 oppure no?

The Witcher 3 Wild Hunt è considerato uno dei più grandi giochi mai apparsi durante la scorsa generazione, ma per molti giocatori è stato il primo titolo della serie provato direttamente, in particolare per gli utenti console.

Del resto il primo The Witcher è uscito esclusivamente su PC nel 2007, mentre il secondo capitolo, The Witcher 2 Assassin of Kings, è arrivato dapprima su PC nel 2011 e l'anno successivo su Xbox 360 tramite l'Enhanced Edition. Nessuna versione è stata mai prodotta per PlayStation 3. La serie sviluppata da CD Projekt RED e basata sui romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski su console non è mai stata resa disponibile nella sua interezza, e viene lecito domandarsi se partire direttamente con l'illustre terzo capitolo non possa compromettere la piena comprensione del suo comparto narrativo.

The Witcher 3 è un seguito diretto del secondo capitolo? È necessario aver approfondito i due episodi precedenti per la piena comprensione degli eventi raccontati in Wild Hunt? Ebbene, i neofiti possono tirare un sospiro di sollievo: infatti, la trama di The Witcher 3 non è strettamente collegata al predecessore e risulta comprensibile anche presa a sé stante. Detto questo resta comunque ovvio che una conoscenza della serie possa arricchire l'esperienza vissuta con il terzo titolo, che offre diversi rimandi a quanto accaduto nei primi due giochi. Gli autori hanno tuttavia fatto in modo di spiegare nel dettaglio i fatti salienti di Assassin of Kings, in modo da preparare al meglio i nuovi giocatori alla terza avventura di Geralt di Rivia, ambientata circa sei mesi dopo. Se quindi la vostra intenzione è partire direttamente con il terzo capitolo, accomodatevi pure e lasciatevi rapire da uno dei più avvincenti Action/RPG in commercio.

Per approfondire, ecco la nostra recensione di The Witcher 3 Wild Hunt per scoprire tutti i segreti del gioco base, graziato in seguito da due corpose espansioni quali Hearts of Stone e Blood and Wine. Quest'anno CD Projekt RED pubblicherà The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, tutti i possessori del gioco su PS4 e Xbox One otterranno l'aggiornamento gratis alla versione next-gen.