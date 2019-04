The Witcher 3 Wild Hunt: la nuova mod introduce l'Editor di Missioni!

Dopo un lavoro durato diversi mesi, lo sviluppatore amatoriale Rmemr esaudisce il sogno dei modder di The Witcher 3 pubblicando i Radish Modding Tools, degli strumenti che consentono agli appassionati di Wild Hunt di realizzare delle quest inedite.

L'Editor di Missioni ideato da Rmemr fornisce dei complessi strumenti all'interno di un pacchetto che comprende un'interfaccia grafica simile a quella utilizzata da chi si cimenta con tool di sviluppo professionali come Unreal Engine 4, Unity e CryEngine.

Anche per questo, il Radish non è pensato per il grande pubblico, nonostante l'autore si sia speso per crearne un tutorial esplicativo e una missione di esempio (la stessa immortalata nel video che campeggia in cima all'articolo) da cui partire per dare forma alle proprie creazioni originali. Dalle canoniche missioni "muoviti dal punto A al punto B" alle attività più strutturate che prevedono dei dialoghi a scelta multipla con personaggi non giocanti, i parametri selezionabili per realizzare le proprie questo con questo tool sono davvero tanti e promettono di ampliare a dismisura la già enorme esperienza ruolistica dell'ultima epopea fantasy di Geralt di Rivia.

L'editor di missioni racchiuso nei Radish Modding Tools di Rmemr può essere scaricato gratuitamente dalle pagine di Nexus Mods. Nella speranza che questi strumenti vengano padroneggiati al più presto dalla scena dei modder per veder fiorire una nuova serie di missioni personalizzate di The Witcher 3, rimandiamo i fan di GDR di CD Projekt alla lettura dell'ultimo articolo riguardante la ricerca, da parte degli autori polacchi, di un esperto designer per creare le insegne di Night City che illustreranno il mondo di gioco di Cyberpunk 2077.