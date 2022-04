The Witcher 3 Wild Hunt: perché la Caccia Selvaggia vuole Ciri?

La Caccia Selvaggia è alla ricerca di Ciri in The Witcher 3 (ecco la recensione di The Witcher 3: Wild Hunt); missione a cui si frappongono, tra gli altri, lo Strigo Geralt di Rivia e le maghe Yennefer e Triss. Eredin e gli altri cavalieri cercheranno in tutti i modi catturare la giovane ragazza: ma per quale motivo sono al suo inseguimento?

Il motivo per il quale la Caccia Selvaggia vuole trovare Ciri è da ricercare nel sangue della giovane figlia dell'Imperatore di Nilfgaard. Cirilla infatti è portatrice del Sangue Ancestrale, una speciale condizionale ereditata dalla madre Pavetta. Il Sangue Ancestrale ha origine elfica, essendo un tentativo di manipolazione genetica effettuato da alcuna maghi per garantire la nascita di un bambino con poteri straordinari, che secondo la profezia di Ithlinne avrebbe un giorno salvato gli elfi dalla distruzione.

A scombinare i piani fu però Lara Dorren, figlia del Re Auberon Muircetach, che sposò l'umano Cregennan, allontanando così il Sangue Ancestrale da una dinastia di soli elfi. Lo scopo della Caccia Selvaggia, in questo senso, è quindi quello di recuperare l'unico esponente conosciuto che ancora possiede il sangue speciale e consegnarlo nuovamente agli elfi, ristabilendo così il piano inizialmente profetizzato: l'obiettivo finale, comunque, è quello di sfruttare il potere del Sangue Ancestrale per aprire il Portale in grado di far viaggiare nello Spazio e nel Tempo, un'abilità da tempo persa dagli elfi.

A proposito della saga con protagonista Geralt di Rivia, ecco una mod che rende The Witcher 3 giocabile interamente in prima persona. ecco la