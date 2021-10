The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X compare sul sito PEGI, qualcosa si muove - Aggiornata

Sappiamo che CD Projekt RED sta lavorando all'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, dopo il primo annuncio dello scorso anno non abbiamo saputo più niente in merito ma sembra che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte.

Oggi The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition per PS5 e Xbox Series X/S ha fatto al sua comparsa nel database del PEGI, ente che si occupa di classificare e valutare i videogiochi in arrivo in Europa. La data della classificazione è quella di oggi (martedì 19 novembre) ma questo non vuol dire che l'aggiornamento sia in dirittura di arrivo nella giornata odierna, come confermato da CD Projekt RED non c'è ancora una data di uscita precisa per le versioni next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.



L'aggiornamento PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3 è stato annunciato lo scorso anno, al momento sappiamo che l'upgrade presenterà non solo un comparto tecnico migliorato ma includerà anche alcuni contenuti basati sulla serie TV Netflix di The Witcher, che si appresta a tornare a dicembre con la seconda stagione. Non sappiamo se oltre all'aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco su PS4, PC e Xbox One verrà pubblicata anche una nuova edizione fisica, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale da parte della compagnia polacca.