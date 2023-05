The Witcher 3 Wild Hunt da record: oltre 50 milioni di copie vendute!

Mentre con la patch 4.03 di The Witcher III: Wild Hunt prosegue il supporto post lancio offerto da CD Projekt RED alla versione PS5 e Xbox Series X|S del titolo, la software house polacca festeggia un grande traguardo.

Dall'account Twitter ufficiale del team di sviluppo arriva infatti la conferma degli ultimi dati di vendita del GDR. Come potete verificare dal cinguettio presente in calce, è tempo di congratularsi con Geralt di Rivia: The Witcher III: Wild Hunt ha superato le cinquanta milioni di copie vendute! Un risultato impressionante, raggiunto dal gioco nel corso di otto anni, dopo un primo esordio su PC, PlayStation 4 e Xbox One datato maggio 2015. Successivamente, in seguito al successo di critica e pubblico ottenuto, The Witcher III: Wild Hunt ha trovato spazio anche su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Come noto, al crescente successo della saga videoludica tratta dai romanzi di Andrezej Sapkowski si deve anche la realizzazione della serie TV Netflix dedicata a The Witcher. Con oltre cinquanta milioni di copie vendute per il solo The Witcher III, il futuro della serie si prospetta radioso, soprattutto in vista del remake open world del primo The Witcher e dell'inizio di una nuova saga con l'ancora misterioso The Witcher IV.



CD Projekt RED ha inoltre confermato che l'intera trilogia di The Witcher ha superato le 75 milioni di copie vendute.