The Witcher 3 Wild Hunt: un video di un'ora mostra come gira su Switch in modalità docked

L'utente che gestisce il canale YouTube di Pixelacos Gameplays è riuscito ad acquistare una copia di The Witcher 3 su Nintendo Switch prima della data di uscita ufficiale del kolossal fantasy di CD Projekt. Grazie al suo video possiamo scoprire come gira in modalità docked l'ultima avventura di Geralt di Rivia.

Il filmato propostoci dallo youtuber conferma le analisi della stampa di settore e le specifiche condivise dagli sviluppatori polacchi. A prescindere dalla volontà o meno di giocare in modalità docked su Switch per godersi le atmosfere di The Witcher 3 sulla propria TV, sotto il profilo strettamente tecnologico questa nuova versione di Wild Hunt sacrifica sull'altare del porting molto del dettaglio grafico offerto dalle versioni PC, PS4 e Xbox One, e non solo per quanto concerne la risoluzione massima raggiungibile sia in modalità docked che portatile.

Sempre grazie al video gameplay che vi riportiamo in cima alla notizia, però, possiamo notare la riduzione nei tempi di caricamento tra una regione e l'altra dell'immenso mondo di gioco di The Witcher 3 e delle sue espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

In ogni caso, a dispetto dello youtuber che ha realizzato questo video e della vendita anticipata di The Witcher 3 negli USA, l'uscita su Nintendo Switch della Complete Edition del capolavoro ruolistico di CD Projekt era e continua ad essere prevista per il 15 ottobre. Nell'attesa che lo Strigo faccia ufficialmente il suo debutto nella ludoteca della console ibrida della casa di Kyoto, su queste pagine potete leggere la nostra anteprima di The Witcher 3 su Switch a firma di Francesco Fossetti.