The Witcher 3 Wild Hunt : Videoanteprima della versione Nintendo Switch dalla Gamescom

The Witcher 3 Wild Hunt si appresta a debuttare su Nintendo Switch in una "Complete Edition" che include oltre al gioco completo anche i DLC Blood & Wine e Hearts of Stone. Abbiamo provato l'avventura dello strigo, ecco le nostre impressioni dalla Gamescom 2019.

La versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt è stata tra i protagonisti dell'Opening NIght Live, show d'apertura della Gamescom condotto da Geoff Keighley. Durante l'evento, è infatti stato trasmesso un nuovo trailer di The Witcher 3 Wild Hunt, con il quale è stata finalmente svelata la data di uscita del titolo CD Projekt Red sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Il gioco approderà dunque ufficialmente su Nintendo Switch il prossimo 15 ottobre.

Nell'attesa dell'arrivo di questa data, il team di Everyeye ha avuto modo di provare questa nuova versione delle avventure dello Strigo: in apertura a questa news trovate dunque un video interamente dedicato alla versione Nintendo Switch di The Witcher 3. Nella videoanteprima, vi raccontiamo le nostre impressioni su questa attesa produzione. Vi auguriamo dunque una buona visione!



