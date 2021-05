The Witcher 3 x Berserk, una Mod omaggia Gatsu: il guerriero di Miura nel gioco CD Projekt

Mentre il team di CD Projekt RED stila la lista delle Mod più importanti di The Witcher 3: Wild Hunt, la community di appassionati non cessa di personalizzare l'avventura dello Strigo.

In seguito alla triste notizia della scomparsa di Kentaro Miura, in particolare, un fan ha voluto omaggiare l'indimenticabile eredità di Berserk, capolavoro incompiuto del mangaka. L'autore della Mod, attivo come "Hub997" ha in particolare creato una speciale skin per il protagonista del celebre e amato GDR. L'iconico Geralt di Rivia viene così sostituito da Gatsu, il guerriero attorno al quale ruotano le vicende narrate in Berserk.

La Mod non introduce in The Witcher 3: Wild Hunt alcun tipo di modifica al gameplay, limitandosi a modificare alcuni elementi estetici del gioco. Il protagonista del dark fantasy di Kentaro Miura realizza dunque il suo ingresso all'interno dell'immaginario dello Strigo. La versione di Gatsu scelta dal creatore della Mod è quella più iconica, che vede il Cavaliere Nero indossare la magica Armatura del Berserk. Non manca all'appello ovviamente la celebre arma impugnata dal combattente, che anche in questa declinazione brandisce senza tregua la colossale lama dell'Ammazzadraghi.



Al momento, dalla casa editrice giapponese di Hakusensha non sono giunte dichiarazioni ufficiali in merito a quello che sarà il destino di Berserk.