The Witcher 3 x Cyberpunk 2077: Geralt si veste da choom con la nuova mod

Non pago della visita nella dimensione action ruolistica di Lost Ark con l'evento a tema The Witcher, Geralt di Rivia guarda in direzione della futuristica Night City di Cyberpunk 2077 per sfoggiare con orgoglio un set di abiti sci-fi.

Sulle pagine di NexusMods è infatti apparso il nuovo DLC fan made "Official Cyberpunk Prototype Attire", un'espansione amatoriale creata da Ard Carraigh introducendo diversi capi di vestiario del 21° secolo nell'equipaggiamento da sbloccare impersonando lo Strigo nella dimensione open world di The Witcher 3 Wild Hunt.

La mod, scaricabile in via del tutto gratuita su NexusMods, include un nuovissimo set di armatura con giacca, pantaloni, stivali e accessori dell'alta moda di Night City: i modelli poligonali e le texture utilizzate dal creatore di contenuti provengono dalle porzioni di codice inattive degli asset tagliati da CD Projekt RED nello sviluppo di Cyberpunk 2077.

Proprio come la Metro di Night City cancellata da Cyberpunk 2077, si tratta quindi di risorse 'ufficiali' di CDPR rimaste inutilizzate: per sbloccare questo particolare set di armatura occorre esplorare una delle zone più pericolose dell'enorme scenario open world di The Witcher 3 Wild Hunt (trovate tutte le indicazioni nel link in calce alla notizia).