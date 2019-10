The Witcher 3 x Cyberpunk 2077: uno spettacolare cosplay di Geralt fonde i due mondi!

L'immaginario creato da CD Projekt RED all'interno del suo The Witcher 3 è rimasto nel cuore di molti videogiocatori, che non esitano a dedicare al carismatico protagonista multiple creazioni.

Il valoroso Geralt di Rivia è diventato protagonista di un grandissimo quantitativo di omaggi, alcuni dei quali hanno provato a fondere l'universo dello Strigo con quello di Cyberpunk 2077, nuova produzione attualmente in sviluppo presso gli studi del team polacco. Ad esempio, l'artista noto come "R X" ha sfruttato le proprie doti per dare vita ad un Geralt in salsa Cyberpunk. Ora, un nuovo fan dello Strigo propone un cosplay davvero ammirevole.

Si tratta di un utente attivo su Reddit con il come di "Taryn_Cosplay", che ha recentemente condiviso sul noto forum uno scatto dedicato ad una propria reinterpretazione del personaggio. Nell'immagine, che potete visionare direttamente in calce a questa news, possiamo osservare una versione decisamente peculiare di Geralt, che abbandona i toni del fantasy medievale per vestire quelli dell'universo futuristico di Cyberpunk 2077. Intitolato "The Witcher 2077", lo scatto è opera di DCphotocosplay. Cosa ve ne pare del risultato?



In chiusura, approfittiamo dell'occasione per rammentare ai lettori che Cyberpunk 2077 sarà presente a Lucca Comics & Games: durante la fiera toscana sarà presentato il doppiaggio italiano del gioco.