The Witcher 3 x Lucca Comics & Games: i biglietti per il concerto sono disponibili

Nella cornice mediatica del Lucca Comcs & Games 2022 CD Projekt terrà un concerto a tema The Witcher 3: il publisher e sviluppatore polacco ci informa che la vendita dei biglietti di Music from the Continent parte quest'oggi, martedì 11 ottobre.

Il celebre festival farà così da sfondo alla nuova iniziativa lanciata per festeggiare i 20 anni di CD Projekt, dopo il roboante annuncio di Hadar, The Witcher Sirius/Polaris e Cyberpunk Orion.

Il concerto si terrà al Palazzetto Dello Sport su un palco tecnologicamente avanzato: a dirigerlo ci sarà Eimear Noone, la prima donna a dirigere gli Academy Awards. I brani che caratterizzeranno l'evento musicale a tema The Witcher 3 del Lucca Comics & Games 2022 saranno eseguiti dai musicisti dell'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, accompagnati dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach.

Lo spettacolo The Witcher 3: Wild Hunt - Music from the Continent avrà ufficialmente inizio alle ore 21:30 di venerdì 28 ottobre. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al portale VIVATicket con tutte le indicazioni per acquistare un biglietto e partecipare all'evento che si terrà al Palazzetto dello Sport di Lucca.