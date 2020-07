The Witcher 3 x Netflix: gli attori di Yennefer, Geralt e Triss nel gioco grazie alle mod

In attesa della Seconda Stagione di The Witcher su Netflix, gli interpreti di alcuni dei personaggi principali della produzione debuttano all'interno della versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt.

Nonostante siano trascorsi ormai diversi anni dalla prima pubblicazione dell'acclamato GDR di CD Projekt RED, la community di giocatori attiva su di esso è ancora ampia ed estremamente attiva. A infondere nuova vita in quest'ultima ci ha in effetti pensato la recente trasposizione in serie TV delle opere dello scrittore polacco Sapkowski, creatore dell'immaginario di The Witcher.

La serie TV ha ispirato diversi modder, che hanno realizzato alcuni interessanti tentativi di trasposizione delle fattezze degli attori dei personaggi principali di The Witcher all'interno del terzo capitolo della saga videoludica. Tramite la creazione di Mod, Anya Chalotra, Henry Cavill e Anna Shaffer, rispettivamente interpreti di Yennefer, Geralt di Rivia e Triss Merigold hanno compiuto così il proprio debutto all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt. Direttamente in calce a questa news, potete visionare il risultato degli sforzi dei videogiocatori grazie ad alcuni screenshot tratti dalle mod in questione: cosa ve ne pare?



Al momento, non si hanno informazioni certe su quelle che potrebbero essere le caratteristiche del prossimo gioco della saga, ma ad oggi, la serie The Witcher vanta oltre 50 milioni di copie vendute.