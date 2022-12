The Witcher 3 su Xbox Series S è davvero Next Gen? Il verdetto di Digital Foundry

Terminate le analisi di DF sulle versioni PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3 Next Gen, i giornalisti di Digital Foundry hanno dedicato la loro ultima analisi alle prestazioni, al comparto grafico e al livello di ottimizzazione della versione Xbox Series S dell'Update gratuito che ha interessato il GDR di CD Projekt.

La nuova disamina del noto collettivo di 'giornalisti tecnoludici' legato a Eurogamer.net parte ovviamente dalle differenze tra Xbox Series S e le versioni 'maggiori' dell'Update Next Gen di TW3 per console di ultima generazione.

I test condotti da DF evidenziano il lavoro svolto da CD Projekt RED nel garantire un'esperienza di gioco fluida e graficamente appagante, pur scendendo a compromessi con l'hardware della 'sorella minore' di Xbox Series X attraverso la riduzione a 1080p della risoluzione nativa (che passa a 1440p dinamici in modalità Qualità).

Servendosi degli immancabili video raffronti con le altre piattaforme, i ragazzi di Digital Foundry mostrano come la versione Xbox Series S riesca a raggiungere framerate e prestazioni rapportabili a quelle di PS5 e Xbox Series X con la riduzione della distanza di visuale, della densità del fogliame e, ovviamente, del numero di pixel da renderizzare a schermo. Sempre dalle prove di DF, comunque, arriva la conferma dei sensibili miglioramenti garantiti dall'Update Next Gen di The Witcher 3 su Xbox Series S rispetto alle console Sony e Microsoft della passata generazione, ivi comprese le piattaforme midgen PS4 PRO e Xbox One X.

Per Digital Foundry, quindi, i possessori di Xbox Series S possono dirsi soddisfatti del risultato ottenuto da CD Projetk RED con la versione Next Gen di The Witcher 3 a loro dedicata, anche se per Thomas Morgan di DF "siamo ancora a una o due patch di distanza dalla situazione ideale".

Per un ulteriore approfondimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PlayStation 5.