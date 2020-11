The Witcher 3, su Xbox Series X i caricamenti sono fulminei: ecco la prova

Manca ancora qualche giorno al lancio di Xbox Series X, ma la console next-gen di Microsoft è già nelle mani dei giornalisti e dei content creator internazionali, che l'hanno già messa alla prova con i giochi della passata generazione di console per testare il funzionamento della retrocompatibilità.

Xbox Series X migliora la fruizione dei giochi nati su Xbox One, ad esempio stabilizzando o alzando il framerate, facilitando il raggiungimento della risoluzione 4K in quei titoli che impiegano delle soluzioni dinamiche e, soprattutto, velocizzando in maniera sostanziale i tempi di caricamento. Merito dell'SSD al alte prestazioni montato sotto al cofano, capace di una velocità di lettura pari a 2,4 GB/s. Fa una certa impressione, quindi, vedere quanto sono diventati fulminei i tempi di caricamento di The Witcher 3 Wild Hunt: come potete vedere nel video allegato in apertura, un viaggio rapido da una parte all'altra di Bianco Frutteto (dal Campo dei Nilfgardiani al Ponte di Woesong) viene completato in appena due secondi, un lasso di tempo talmente breve che non viene neppure dato modo alla consueta schermata di caricamento di apparire a schermo.

Il tutto grazie alla retrocompatibilità, dal momento che non è ancora stata lanciata una patch migliorativa (lo si capisce dal bug grafico). CD Projekt RED è attualmente al lavoro su un aggiornamento di the Witcher 3 per Xbox Series X (e PlayStation 5), ma non verrà pubblicato prima del 2021.