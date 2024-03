The Witcher 4 nel 2026? Un analista ne è convinto, ma CD Projekt preferisce non commentare

Nell'ambito dell'ultima riunione con gli azionisti, CD Projekt RED ha fatto sapere d'avere oltre 400 sviluppatori al lavoro su The Witcher 4, conosciuto internamente con il nome in codice di Polaris. Si tratta di quantitativo considerevole, che ha spinto un analista a fare un'ipotesi molto precisa sulla finestra di lancio del gioco.

Secondo Alexey Philippov, analista di JP Morgan che ha partecipato al meeting con gli investitori, The Witcher 4 potrebbe vedere la luce nel 2026, seguito l'anno successivo da The Witcher Sirius, progetto spin-off che CD Projekt RED ha affidato a The Molasses Flood.

Quando Philippov ha esposto la sua ipotesi al Presidente della compagnia polacca Adam Kicinski, cercando al contempo di strappargli una dichiarazione ufficiale in merito, ha ricevuto di tutta risposta un commento tutt'altro che rivelatorio. Kicinski è infatti rimasto sul vago, spiegando che non è ancora giunto il momento di parlare di date specifiche nonostante internamente siano già stati tracciati dei piani.

La risposta del Presidente, a dirla tutta, era più che prevedibile. In progetti così grandi gli imprevisti sono dietro l'angolo, inoltre CD Projekt RED ha alle sue spalle una lunga lista di rinvii che non hanno certamente giovato all'immagine della compagnia. È dunque più che comprensibile che non voglia ancora esporsi su un tema delicato come la finestra di lancio, in modo da evitare aspettative ed eventuali contraccolpi nel caso non dovesse essere rispettata. Per il momento, ci basta sapere che The Witcher 4 si trova nel pieno dello sviluppo e che rappresenta un progetto prioritario per CD Projekt RED.

