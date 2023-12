The Witcher 4 avrà Ciri per protagonista? Il doppiatore di Geralt lo spera e spiega perché

Sullo sfondo della forte crescita di personale e investimenti per The Witcher 4 Polaris, la redazione di IGN ha intervistato Doug Cockle: il doppiatore di Geralt di Rivia auspica che il prossimo capitolo della serie videoludica di CD Projekt abbia per protagonista Ciri e spiega perché.

La 'voce ufficiale' dello Strigo in The Witcher 3 Wild Hunt e nei capitoli precedenti della saga action ruolistica di CDPR prende spunto proprio dagli eventi che coinvolgono il suo personaggio e Ciri in TW3 per sostenere che "la migliore teoria che ho sentito riguardo il protagonista di The Witcher 4 è quella che coinvolge Ciri e le sue avventure, e lo dico perché è una teoria che ha davvero senso".

A detta del doppiatore di Geralt, infatti, "la teoria ha senso perché (attenzione agli spoiler) nei libri Ciri viaggia tra le dimensioni e tra i mondi. È uno dei suoi poteri e lo utilizza anche in The Witcher 3, quindi penso che sarebbe una cosa davvero emozionante poter giocare The Witcher 4 sapendo che c'è Ciri. Sembra quasi che in The Witcher 3 l'abbiano preparata a questo suo ruolo da protagonista, se pensiamo che in TW3 Ciri è al centro di diversi frangenti ingame e può essere interpretata dai giocatori. Credo perciò che se Ciri non sarà la protagonista di The Witcher 4 potrà esserlo in The Witcher 5, perché avrebbe davvero senso incentrare una storia su di lei. Ma non ho assolutamente idea di cosa stanno combinando dalle parti di CDPR, avrò il vostro stesso entusiasmo quando lo scoprirò insieme a voi per la prima volta".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento su cosa aspettarci da The Witcher 4 tra storia, personaggi, grafica e gameplay.