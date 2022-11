The Witcher 4 è in buone mani: il director di Polaris è un veterano di CD Projekt RED

Seppur già molto atteso nonostante i pochi dettagli fin qui diffusi, The Witcher Polaris non uscirà prima del 2025, richiedendo almeno tre anni di sviluppo secondo le stime di CD Projekt RED. Ma lo studio polacco punta molto in grande con il quarto gioco principale della serie, affidandolo ad uno dei suoi più illustri veterani.

Attraverso un post su Twitter, Sebastian Kalemba conferma di essere il director della nuova saga di The Witcher, lasciando così intendere che dirigerà non soltanto The Witcher Polaris, ma anche i successivi giochi che comporranno la seconda trilogia della serie videoludica. Kalemba si è unito a CD Projekt RED nel 2014 lavorando prima come lead animator di The Witcher 3 Wild Hunt e divenendo poi animation director delle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine; successivamente ha ricoperto questa medesima carica anche per Cyberpunk 2077, fino a compiere adesso il grande passo in avanti con The Witcher 4.

"Dirigerò la nuova saga di The Witcher. Sin da quando mi sono unito a CD Projekt RED, credo che nulla sia impossibile e che bisogna alzare sempre di più l'asticella, raccontare storie emozionanti e creare mondi è il motivo per cui siamo qui. Sono orgoglioso di far parte di CD Projekt RED e lavorare con un team così talentuoso ed appassionato", scrive Kalemba su Twitter.

Oltre agli episodi principali, la nuova saga di The Witcher avrà anche degli spin-off, e si punta a pubblicare la seconda trilogia nell'arco di sei anni a partire dall'uscita del primo titolo. Vediamo la visione di Kalemba dove porterà il celebre brand.