The Witcher 4: CD Projekt spegne le speranze, niente annunci al WitcherCon

A breve si terrà la WitcherCon, e se da un lato sono certamente in arrivo importanti novità riguardanti la seconda Stagione della serie Netflix ispirata alle gesta dello Strigo, sembra invece che gli appassionati della saga videoludica di CD Projekt RED rimarranno a bocca asciutta.

Sul sito ufficiale del WitcherCon vengono anticipate alcuni dei contenuti che verranno mostrati durante l'evento digitale dedicato a Geralt di Rivia, incluse appunto delle "breaking news dalla serie Netflix e dei reveal in anteprima mondiale dall'interno franchise di The Witcher".

In una nota a parte, CD Projekt RED ha però voluto smorzare sul nascere le speranze di chi attende trepidante l'annuncio di The Witcher 4, o comunque del nuovo capitolo principale della serie action-RPG: "Nel caso in cui ve lo foste domandando, nessun nuovo gioco di The Witcher sarà annunciato al WitcherCon, ma ci sono lo stesso un sacco di ottime ragione per sintonizzarsi! Aspettate l'arrivo del programma completo".

Sebbene non sia in programma alcun annuncio, non è detto che la casa polacca non abbia internamente iniziato a progettare un nuovo grande gioco di The Witcher: è stata la stessa CD Projekt, del resto, a dichiarare di voler continuare a dedicarsi al franchise, e sappiamo inoltre che lo studio è in cerca di appassionati ed esperti di GDR che abbiano voglia di unirsi al team di Varsavia.

Il WitcherCon si terrà tra il 9 e il 10 luglio, l'evento potrà essere seguito in diretta su YouTube, Twitch e Netflix.