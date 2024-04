The Witcher 4 e Cyberpunk 2: tutto quello che sappiamo su Polaris e Orion

I vertici di CD Projekt RED hanno già confermato di essere al lavoro sui nuovi giochi di The Witcher e Cyberpunk: ma cosa sappiamo fino ad oggi su questi due attesissimi progetti? Dalla storia al gameplay, passando per la grafica e i protagonisti, eccovi un resoconto delle dichiarazioni degli sviluppatori polacchi.

La prima e, forse, più importante informazione condivisa da CDPR è legata alla partnership siglata con Epic Games per fare di Unreal Engine 5 il 'centro di gravità permanente' dei prossimi capitoli delle serie di The Witcher e Cyberpunk. Sia Polaris che Orion, infatti, gireranno sull'ultimissima iterazione del motore grafico multipiattaforma di Epic, una scelta che determinerà una netta cesura col passato recente di CD Projekt.

Dietro al passaggio dal RED Engine proprietario (ma ormai accantonato) ad Unreal Engine 5 e alle sue future versioni passerà gran parte della strategia a lungo termine di CD Projekt RED. I poliedrici strumenti di sviluppo integrati nel motore grafico di Epic dovrebbero velocizzare i tempi di realizzazione di The Witcher 4 e del sequel di Cyberpunk 2077, anche in ragione dell'ormai oceanica platea di programmatori e sviluppatori che vanta una significativa esperienza con i tool implementati nell'Unreal Editor, nonché con i relativi middleware come MetaHuman.

Con l'addio al vecchio motore grafico concretizzatosi con la fine dello sviluppo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, la rivoluzione di CD Projekt promessa con Unreal Engine 5 dovrebbe concretizzarsi in esperienze interattive ai limiti del fotorealismo, con personaggi incredibilmente dettagliati ed enormi ambientazioni da esplorare in piena libertà. Quanto al gameplay spicciolo, Unreal Engine 5 dovrebbe favorire lo sviluppo di animazioni estremamente fluide e di sistemi di combattimento quantomai responsivi. Per il resto, al momento è difficile intuire quale sarà il perimetro ludico e narrativo nel quale ci muoveremo per immergerci nelle storie dei personaggi di The Witcher 4 e Cyberpunk Orion, anche se sappiamo che la Nuova Saga di The Witcher sarà una trilogia slegata dalle avventure di Geralt di Rivia e che il ritorno nell'universo sci-fi ideato da Mike Pondsmith avverrà nei panni di un nuovo eroe.

In attesa di ricevere al più presto delle nuove informazioni da parte di CD Projekt, vi lasciamo al nostro ultimo video approfondimento e vi invitiamo a servirvi della lavagna dei commenti per farci sapere cosa vorreste da The Witcher 4 e Cyberpunk 2.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su