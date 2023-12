Da The Witcher 4 al nuovo Cyberpunk 2077: CD Projekt RED parla del futuro

Come ormai ben saprete, non sappiamo nulla su The Witcher 4 e sul sequel di Cyberpunk 2077, sebbene entrambi i progetti siano stati annunciati ufficialmente da parte di CD Projekt RED per reperire nuova forza lavoro. Nel frattempo, sono arrivati interessanti dettagli sul futuro dello studio grazie ad un'intervista fatta a Adam Kiciński.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Parkiet, il Chief Executive Officer ha deciso di parlare dei vari titoli in lavorazione presso lo studio polacco. Stando alle parole di Kiciński, attualmente vi sono poco più di 330 persone al lavoro su Polaris, nome in codice del quarto The Witcher. Sembrerebbe però che nel 2024 lo sviluppo subirà una velocizzazione, complice anche l'imminente espansione del team che raggiungerà i 400 membri entro la prima metà del nuovo anno. In ogni caso sono stati smentiti i rumor secondo i quali il gioco si troverebbe in una fase di sviluppo avanzata, confermando inoltre che la data verrà annunciata a ridosso dell'uscita, così da evitare che si ripetano gli eventi accaduti con CP2077.

Passando invece ad Orion, il successore di Cyberpunk 2077, è stato confermato che la fase concettuale si è ormai conclusa da un po' e che, al momento, si sta mettendo su la squadra che si occuperà dello sviluppo. Sembrerebbe che la maggior parte del team che lavorerà ad Orion farà parte del nuovo studio situato a Boston.

Senza entrare troppo nel dettaglio, il pezzo grosso di CD Projekt RED ha poi ribadito che Project Sirius è ancora in sviluppo presso The Molasses Flood e che anche il remake del primo The Witcher è ancora in lavorazione.

Si è poi parlato di possibili acquisizioni e, in questo caso, Kiciński è stato drastico: non solo CD Project RED non procederà con l'acquisizione di altri studi, ma si esclude del tutto che lo studio polacco possa essere acquisito da Microsoft, Sony o altre grosse aziende del settore.