Skull & Bones scansati: The Witcher 4 e Cyberpunk Orion saranno quintupla A, scherza CDPR

Al dibattito sul vero significato dei giochi quadrupla A partecipa scherzosamente anche CD Projekt. L'alta dirigente Karolina Gnaś ha colto l'opportunità offertagli da un'intervista per sostenere che The Witcher 4 e Cyberpunk Orion saranno in grado di superare la definizione di 'quadrupla A' di Skull & Bones.

Intervenuta ai microfoni di StockWatch a margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari della software house polacca, la vicepresidente per le relazioni con gli investitori di CDPR si è riallacciata indirettamente alle parole condivise dai vertici di Ubisoft in merito, appunto, alla strategia di marketing adottata dal colosso videoludico polacco per promuovere Sull & Bones come il primo gioco quadrupla A.

Incuriositi dalle dichiarazioni di Ubisoft, i curatori di StockWatch hanno così chiesto all'alta esponente di CD Projekt quali fossero le ambizioni dell'azienda polacca per i prossimi capitoli delle serie di The Witcher e Cyberpunk: a tal riguardo, Gnaś ha sostenuto scherzosamente che "i nostri saranno giochi quintupla A!".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui piani di CD Projekt per la Nuova Saga di The Witcher, con lo sviluppo di una trilogia di esperienze interattive ad altissimo budget che, già a partire da The Witcher Polaris, si baseranno su Unreal Engine 5.

