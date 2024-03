The Witcher 4: c'è già un esercito di sviluppatori al lavoro, assicura CD Projekt

Il futuro ricco di videogiochi di CD Projekt è il tema portante dell'ultimo report finanziario pubblicato dalla casa di sviluppo polacca: uno dei punti fondamentali della strategia a medio-lungo termine degli autori di Cyberpunk 2077 è ovviamente lo sviluppo del quarto capitolo maggiore della serie di The Witcher.

Dei tanti progetti in cantiere nelle sussidiarie di CD Projekt spicca infatti il nome di Polaris, il titolo scelto provvisoriamente dal colosso videoludico europeo per indicare, appunto, lo sviluppo del nuovo capitolo di The Witcher.

Sulla scorta delle indicazioni offerteci da CDPR apprendiamo che il progetto di The Witcher 4 Polaris impiega attualmente 403 dipendenti della compagnia tra programmatori, designer e autori, un vero e proprio esercito di sviluppatori che è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi mesi in funzione della conclusione dei lavori su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Gli oltre 400 sviluppatori di Polaris, quindi, fanno di The Witcher 4 il videogioco più importante attualmente in lavorazione presso CD Projekt RED e le sue divisioni internazionali, anche se il titolo si trova attualmente in una fase di pre-produzione che suggerisce, purtroppo, una lunta attesa prima del suo approdo su PC e console (non sappiamo se di questa o della prossima generazione). Nei giorni scorsi, d'altronde, CD Projekt ha riferito che per i suoi prossimi videogiochi punta a lanci perfetti come CP 2077 Phantom Liberty, da qui l'ipotesi sempre più probabile dell'arrivo di The Witcher 4 Polaris su PS6 e Xbox Next, come pure su PC.

