The Witcher 4: Geralt torna in azione nel video fan made su Unreal Engine 5

Sullo sfondo dei ritardi della Stagione 3 di The Witcher per la convalescenza di Henry Cavill dopo il Covid, lo youtuber TeaserPlay dedica il suo nuovo video concept su Unreal Engine 5 al prossimo, attesissimo capitolo della saga ruolistica e al suo personaggio più iconico, Geralt di Rivia.

Il nuovo progetto dell'ormai famoso creatore di contenuti specializzatosi in "remake fan made" delle serie videoludiche più amate riprende idealmente il viaggio dello Strigo per condurci in una serie di ambientazioni fantasy squisitamente ricostruite con l'ausilio dei potenti strumenti di sviluppo di UE5.

Anche stavolta, come nei suoi precedenti lavori, TeaserPlay ha fatto sfoggio delle enormi potenzialità del sistema di illuminazione in tempo reale Lumen e del middleware Nanite per plasmare foreste, villaggi, castelli e dungeon attingendo ai tanti pacchetti di contenuti presenti nel Marketplace di Unreal Engine.

Cosa ne pensate di questo progetto amatoriale? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che, a detta degli stessi vertici di CD Projekt, dal maggio di quest'anno la Nuova Saga di The Witcher è entrata in pre-produzione. In funzione dell'accordo sancito nei mesi scorsi tra Epic Games e la software house polacca, tutti i videogiochi futuri di CD Projekt verranno sviluppati su Unreal Engine 5 e non più su REDengine, il motore grafico adottato dall'azienda europea per dare forma agli universi virtuali della trilogia originaria di The Witcher e alla distopia sci-fi di Cyberpunk 2077.