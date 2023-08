The Witcher 4: al nuovo gioco stanno lavorando circa 260 sviluppatori

Dopo lo straordinario successo dei più recenti episodi della saga, sono molte le aspettative su The Witcher 4, attualmente in cantiere presso CD Projekt. L'azienda polacca, senza rivelare ancora dettagli sul gioco, fa sapere intanto che ci stanno lavorando ben 260 sviluppatori.

Non solo, il numero è destinato a crescere: quando verrà rilasciata Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077, una grossa parte del team sarà dislocata sul nuovo progetto della saga di The Witcher, il cui nome in codice è Polaris.

"Alla fine di luglio, il team di Phantom Liberty che lavorava alla fase di pre-rilascio era composto da 300 persone", ha dichiarato il CEO Adam Kiciński durante una riunione sugli utili. “Sono meno rispetto alla fine del 2022, ma rimane comunque la nostra squadra più grande. D’altra parte, il team Polaris è cresciuto fino a raggiungere quasi 260 sviluppatori alla fine di luglio. Quando avremo rilasciato Phantom Liberty, trasferiremo gran parte del team su Polaris”.

Considerando che l'uscita di Phantom Libery è prevista per il 26 settembre 2023, non manca molto all'ingrandimento del team che lavorerà sul nuovo episodio di The Witcher. Questo potrebbe lasciarci credere che il ritmo dei lavori accelererà.

In cantiere, non dimentichiamolo, c'è anche il remake del primo The Witcher, che tuttavia arriverà dopo The Witcher 4.