The Witcher 4: il gioco non sarà un sequel di The Witcher 3 Wild Hunt

Secondo un report di Eurogamer Polonia, lo sviluppo del nuovo The Witcher partirà dopo la fine dei lavori su Cyberpunk 2077, emergono ora altri interessanti dettagli su questo progetto destinato a vedere la luce nei prossimi anni.

Secondo la traduzione effettuata da PSU, il Presidente di CD Projekt Adam Kiciński avrebbe chiarito come il nuovo gioco della serie non sarà un sequel diretto di The Witcher 3 Wild Hunt e per questo motivo non si intitolerà The Witcher 4, anche se manterrà comunque un richiamo alla serie nel nome.

L'idea è quella di esplorare nuove storie nell'universo di The Witcher, lo studio polacco lavorerà da ora in poi esclusivamente sui suoi due franchise di punta: un team sta terminando i lavori su Cyberpunk 2077 e passerà presto ad occuparsi dell'esperienza multiplayer del gioco, un secondo gruppo è invece impegnato sul nuovo The Witcher, ancora in fase di concept e pre-produzione.

Nessuna finestra di lancio è stata fornita per quanto riguarda l'uscita del gioco ma possiamo a questo punto attenderci una pubblicazione su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X e Xbox One, anche se è decisamente troppo presto per ipotizzare le piattaforme di riferimento.