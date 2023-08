The Witcher 4 tra grafica,storia e gameplay: cosa ci aspettiamo da Polaris e la Nuova Saga

È trascorso un anno e mezzo dall'annuncio ufficiale della Nuova Saga di The Witcher, il prossimo capitolo dell'ormai iconica esperienza ruolistica plasmata da CD Projekt partendo dai romanzi di Andrzej Sapkowski. D'accordo, l'odissea di Geralt di Rivia è conclusa, ma l'entusiasmo dei fan non è affatto tramontato.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se in questi mesi gli aggiornamenti con il contagocce sullo sviluppo della Nuova Saga e del progetto di Polaris hanno contribuito ad alimentare la curiosità e, al contempo, i timori degli appassionati per il futuro di The Witcher 4. Cosa dovremmo aspettarci dal prossimo atto dell'epopea GDR di CD Projekt, quindi?

Sappiamo già che l'azienda polacca sta dando forma al nuovo capitolo 'maggiore' della serie di The Witcher utilizzando Unreal Engine 5: il motore grafico di Epic Games vanta strumenti di sviluppo estremamente avanzati, un'infinità di middleware e un numero sempre maggiore di estimatori tra publisher, case di sviluppo affermate e team indipendenti. L'adozione di Unreal Engine 5 per lo sviluppo di The Witcher Polaris, di conseguenza, dovrebbe tradursi in un vero e proprio balzo generazionale, tanto dal punto di vista strettamente grafico quanto sotto il profilo del gameplay.

Nel primo caso, infatti, le potenzialità procedurali e grafiche di Unreal Engine 5 sembrano essere il perfetto viatico per lo sviluppo di un mondo di gioco enorme ed estremamente variegato, mentre dall'altro lato sarà interessante scoprire quali migliorie dovrebbero interessare il realismo delle espressioni facciali (basti pensare alle potenzialità di MetaHuman) e la bontà delle animazioni a corredo del sistema di combattimento.

Senza entrare nel merito della trama (per non mostrare il fianco a spoiler sulla trilogia videoludica di Geralt di Rivia), ci sono poi da sciogliere i dubbi sulle forme che assumerà il canovaccio narrativo di The Witcher Polaris: a chi verrà affidato il ruolo di protagonista? Quali saranno i personaggi secondari? Su cosa verterà la storia della Nuova Saga? In quest'ambito è davvero difficile distinguere le congetture dalle teorie più accreditate, pur ripensando alle teorie sulla Scuola della Lince di The Witcher che hanno accompagnato il reveal di Polaris. E voi, cosa vi aspettate dalla Nuova Saga di The Witcher? Fatecelo sapere con un commento.