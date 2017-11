The Witcher 4 non è attualmente nei piani di CD Projekt RED

, CEO di, è stato recentemente intervistato dal sito polacco Strefa Inwestorow e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del futuro della serie, specificando come al momento non ci siano piani per un quarto capitolo.

Kiciński mette in chiaro il fatto che le avventure di Geralt sono terminate con The Witcher 3 Wild Hunt, al momento non ci sono piani per The Witcher 4, tuttavia lo studio polacco sa bene quanto i giocatori desideri tornare nel mondo dello Strigo.

Allo stato attuale, CD Projekt RED non sta lavorando a un nuovo The Witcher, ma lo stesso Kiciński si è detto possibilista a riguardo per quanto riguarda il prossimo futuro, poichè giocatori e investitori non sarebbero ben disposti verso un totale abbandono della serie.