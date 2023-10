The Witcher 4: 'Non commetteremo gli stessi errori di Cyberpunk 2077', promette CDPR

Ai microfoni di Inven Global, il direttore creativo di CD Projekt RED Colin Walder ha spiegato di aver fatto tesoro dei problemi di Cyberpunk 2077 e promesso di non ripeterli nello sviluppo di Polaris e della Nuova Saga di The Witcher.

Intervenuto a margine della Inven Game Conference, l'esponente di CDPR si è riallacciato proprio agli ormai noti problemi di lancio di Cyberpunk 2077 per sottolineare il lavoro svolto dal suo team per superare le numerose criticità della versione day one dell'avventura sci-fi con protagonista V: "Da allora abbiamo imparato la lezione e adottato un nuovo approccio sia nello sviluppo che nella produzione, ad esempio creando costantemente delle demo che comprendano tutte le piattaforme e abbracciando una mentalità più agile, assicurandoci così di essere al passo con i cambiamenti da apportare di volta in volta".

Sempre in merito a The Witcher 4 e alle 'lezioni imparate' nell'affrontare i problemi di Cyberpunk 2077, Walder spiega che "per il nostro prossimo progetto, ossia The Witcher Polaris, abbiamo integrato sin dall'inizio lo sviluppo su console tramite demo, revisioni interne e test. È un approccio che abbiamo adottato solo più tardi nello sviluppo di Cyberpunk. Ripensando proprio a Cyberpunk e a quei problemi, credo che la cosa fondamentale sia stata riconoscere ciò che stava succedendo e ammettere che il risultato non era quello che speravamo. Per noi fu un colpo significativo al morale ma eravamo determinati a cambiare le cose".

