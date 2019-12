The Witcher 4: un nuovo gioco della serie nel futuro di CD Projekt

Mentre tutte le attenzioni del pubblico sono orientate su Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt non dimenticano il franchise che li ha portati al successo, ed anzi preparano un futuro in cui troverà spazio anche il brand di The Witcher.

Il rinnovato entusiasmo per l'avventura fantasy di Geralt di Rivia, esplicitata anche dal successo della serie Netflix di The Witcher, ha così contribuito a riavvicinare la software house polacca allo scrittore Andrzej Sapkowski, determinando un nuovo rapporto di collaborazione che si protrarrà nei prossimi anni, per la gioia degli appassionati di questa ormai storica saga.

La serie di The Witcher, quindi, sembra essere destinata a ritornare nel corso della prossima generazione di console. Allo stato attuale delle cose, non sappiamo però quali forme potrebbe mai assumere questo ipotetico The Witcher 4; d'altronde, non siamo nemmeno certi del fatto che il prossimo titolo di CD Projekt e Sapkowski possa essere proprio il quarto capitolo dell'epopea fantasy dello Strigo e non, magari, uno spin-off ambientato nel medesimo universo narrativo.



In attesa di capire come si evolverà il rapporto tra lo scrittore di The Witcher e la casa di sviluppo europea, vi ricordiamo che i giochi della serie di Witcher sono in promozione su tutti i principali store videoludici su PC e console, con sconti che arrivano a toccare anche l'85% su piattaforme come Steam.