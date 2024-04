The Witcher 4 farà qualcosa di nuovo, non sarà un reskin di The Witcher 3

Nel mentre un analista ha indicato il 2026 come anno di uscita di The Witcher 4, CD Projekt RED torna a parlare del suo prossimo action-RPG e degli obiettivi che vorrebbe raggiungere con il prossimo capitolo della saga.

Sebbene non sia ancora pronto a condividere con i fan dettagli particolarmente concreti sullo sviluppo di The Witcher Polaris, lo studio ha voluto assicurare che il progetto non sarà solo "The Witcher 3 con una nuovo abito".

"Quando si tratta dei rischi legati agli elementi innovativi, creare un nuovo gioco è sempre un rischio creativo, soprattutto perché stiamo cercando di raggiungere nuovi confini ed esplorare nuovi campi, fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima", ha dichiarato il co-CEO di CD Projekt, Michał Nowakowski. "Immagino che quello che sto dicendo sia che non dovreste aspettarvi un reskin di The Witcher 3, in un certo senso. Naturalmente, stiamo costruendo sulle fondamenta di ciò che è venuto prima e su ciò che abbiamo imparato, ma aggiungeremo nuovi elementi di gioco e nuove meccaniche che non avete mai visto nei nostri giochi precedenti. Direi che fare queste cose è sempre un rischio. Non si tratta semplicemente di ripetere ciò che è stato fatto prima".

CD Projekt RED ha rivelato che su The Witcher Polaris sono impegnati tantissimi sviluppatori della compagnia.

